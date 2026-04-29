В Шереметьево задержали иностранца за попытку контрабанды в Китай

- В аэропорту "Шереметьево" таможенники задержали иностранца за попытку вывезти в Китай 930 шкур хорька.
- Общая стоимость контрабандного товара составляет почти 1,2 миллиона рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Шереметьево" задержали 52-летнего иностранца, который пытался вывезти в Китай 930 шкур хорька общей стоимостью почти 1,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ФТС России.
"В ходе досмотра двух чемоданов иностранца с помощью рентген-машины инспекторы выявили шкуры животных различных цветов и размеров. Мужчина пояснил, что приобрел этот товар на одном из столичных рынков для последующей продажи в Китае", - сообщили в ведомстве.