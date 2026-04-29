В Шереметьево задержали иностранца за попытку контрабанды в Китай

11:24 29.04.2026
В Шереметьево задержали иностранца с 930 шкурами хорька для перепродажи в Китае

© Фото : Федеральная таможенная службаШкуры хорька, обнаруженные таможенниками у иностранца в аэропорту "Шереметьево"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту "Шереметьево" таможенники задержали иностранца за попытку вывезти в Китай 930 шкур хорька.
  • Общая стоимость контрабандного товара составляет почти 1,2 миллиона рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Шереметьево" задержали 52-летнего иностранца, который пытался вывезти в Китай 930 шкур хорька общей стоимостью почти 1,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ФТС России.
"В ходе досмотра двух чемоданов иностранца с помощью рентген-машины инспекторы выявили шкуры животных различных цветов и размеров. Мужчина пояснил, что приобрел этот товар на одном из столичных рынков для последующей продажи в Китае", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе ФТС добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.
ПроисшествияРоссияКитайФедеральная таможенная служба (ФТС России)Шереметьево (аэропорт)
 
 
