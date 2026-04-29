Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовить и хранить шашлык
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 29.04.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовить и хранить шашлык ​

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПриготовление шашлыков
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Приготовление шашлыков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шашлык жарится в среднем около 15–20 минут.
  • Готовое мясо рекомендуется хранить в холодильнике до 36 часов.
  • Для определения готовности шашлыка нужно сделать надрезы на мясе и проткнуть их зубочисткой или ножом: если из мяса выделяется прозрачный сок — шашлык готов, если сок розоватый — мясо пока не готово.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Шашлык жарится в среднем около 15-20 минут, хранить готовое мясо рекомендуется в холодильнике до 36 часов, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"Недожаренное мясо может быть причиной кишечных инфекций, при наличии хороших углей шашлык прожаривается за 15-20 минут. Если после отдыха остался готовый шашлык, то его следует нарезать, упаковать в герметичную тару и убрать в холодильник. Таким образом его можно хранить до 36 часов", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре пояснили, что для определения готовности блюда нужно сделать на мясе аккуратные надрезы и затем проткнуть их зубочисткой или ножом. Если из мяса выделяется прозрачный сок – шашлык хорошо прожарился, а если сок окрашен в розоватый цвет, то мясо пока не готово.
При покупке мяса рекомендуется изучать состав и дату фасовки. Стоит избегать готовых маринадов с резким запахом и сомнительным внешним видом.
"Не забывайте соблюдать правила личной гигиены: обязательно мойте руки перед едой. Также следует тщательно промывать овощи и зелень перед употреблением в пищу", - заключили в ведомстве.
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала