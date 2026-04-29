В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовить и хранить шашлык ​

Краткий пересказ от РИА ИИ Шашлык жарится в среднем около 15–20 минут.

Готовое мясо рекомендуется хранить в холодильнике до 36 часов.

Для определения готовности шашлыка нужно сделать надрезы на мясе и проткнуть их зубочисткой или ножом: если из мяса выделяется прозрачный сок — шашлык готов, если сок розоватый — мясо пока не готово.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Шашлык жарится в среднем около 15-20 минут, хранить готовое мясо рекомендуется в холодильнике до 36 часов, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

"Недожаренное мясо может быть причиной кишечных инфекций, при наличии хороших углей шашлык прожаривается за 15-20 минут. Если после отдыха остался готовый шашлык, то его следует нарезать, упаковать в герметичную тару и убрать в холодильник. Таким образом его можно хранить до 36 часов", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзоре пояснили, что для определения готовности блюда нужно сделать на мясе аккуратные надрезы и затем проткнуть их зубочисткой или ножом. Если из мяса выделяется прозрачный сок – шашлык хорошо прожарился, а если сок окрашен в розоватый цвет, то мясо пока не готово.

При покупке мяса рекомендуется изучать состав и дату фасовки. Стоит избегать готовых маринадов с резким запахом и сомнительным внешним видом.