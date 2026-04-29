Силы ПВО "Севера" сбили более 600 дронов ВСУ за неделю
08:22 29.04.2026
Силы ПВО "Севера" сбили более 600 дронов ВСУ за неделю

  • Подразделения ПВО группировки войск "Север" с 20 по 27 апреля уничтожили свыше 600 беспилотников ВСУ.
  • Беспилотники были сбиты над Сумской и Харьковской областями.
БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Подразделения ПВО группировки войск "Север" с 20 по 27 апреля уничтожили свыше 600 беспилотников ВСУ над Сумской и Харьковской областями, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
По данным группировки, воздушные цели выявлялись еще на подлете к российско-украинской границе благодаря современным радиолокационным станциям. Системы обнаружения позволяют определить тип беспилотника, направление и предполагаемый маршрут его полета, уточнили в "Севере".
"Данные о целях оперативно передаются расчетам противовоздушной обороны и мобильным огневым группам. В зависимости от типа и характера цели определяется средство нанесения огневого поражения. Таким образом, с 20 по 27 апреля над территориями Харьковской и Сумской областей было уничтожено более 600 ударных, оптокоптерных и разведывательных БПЛА ВСУ", - сообщили в группировке войск "Север".
Обмен информацией осуществлялся по штатным каналам связи и через налаженное интернет-соединение, а данные объективного контроля передавались с использованием военных мессенджеров, предоставлеснных Минобороны, добавили в группировке.
