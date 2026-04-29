Сбербанк ожидает ключевую ставку к концу года в диапазоне 12-13 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сбербанк ожидает, что ключевая ставка к концу 2026 года будет в диапазоне 12–13%.
- В прошлую пятницу Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сбербанк ожидает ключевую ставку к концу 2026 года в диапазоне 12-13%, сообщил журналистам зампредправления, финансовый директор банка Тарас Скворцов в ходе конф-колла.
"Мы ожидаем, что на фоне сохранения проинфляционных рисков ЦБ сохранит осторожный подход к смягчению ДКП в оставшиеся дни до конца года. И поэтому к концу 2026 года ключевая остатка снизится до диапазона 12-13%, примерно в этот уровень", - сказал он.
Банк России по итогам заседания совета директоров в прошлую пятницу снизил ключевую ставку восьмой раз подряд - вновь на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.