Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк ожидает ключевую ставку к концу года в диапазоне 12-13 процентов - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 29.04.2026
Сбербанк ожидает ключевую ставку к концу года в диапазоне 12-13 процентов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сбербанк ожидает, что ключевая ставка к концу 2026 года будет в диапазоне 12–13%.
  • В прошлую пятницу Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сбербанк ожидает ключевую ставку к концу 2026 года в диапазоне 12-13%, сообщил журналистам зампредправления, финансовый директор банка Тарас Скворцов в ходе конф-колла.
"Мы ожидаем, что на фоне сохранения проинфляционных рисков ЦБ сохранит осторожный подход к смягчению ДКП в оставшиеся дни до конца года. И поэтому к концу 2026 года ключевая остатка снизится до диапазона 12-13%, примерно в этот уровень", - сказал он.
Банк России по итогам заседания совета директоров в прошлую пятницу снизил ключевую ставку восьмой раз подряд - вновь на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
ЭкономикаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала