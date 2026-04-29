Акция "Бессмертный полк" пройдет в Рязанской области онлайн

РЯЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что салюта и массовых шествий 9 мая в регионе не будет в целях обеспечения безопасности, и призвал жителей присоединиться к акции "Бессмертный полк России онлайн".

"Присоединяйтесь к акции "Бессмертный полк России онлайн"… В целях обеспечения безопасности в этом году решили обойтись без салюта и массовых шествий. При этом праздничные мероприятия пройдут в каждом муниципальном образовании", - написал губернатор на платформе "Макс".

Он отметил, что в память о героях по всей стране проходит онлайн-шествие "Бессмертного полка". До 6 мая включительно можно загрузить фотографию героя своей семьи на сайте 2026.polkrf.ru, а также в мини-приложениях "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Макс".