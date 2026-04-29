Безработица в России в марте составила 2,2 процента, сообщил Росстат

Краткий пересказ от РИА ИИ Безработица в России в марте выросла до 2,2 процента с 2,1 процента в феврале.

В марте общая численность безработных в стране поднялась до 1,674 миллиона человек.

По данным Росстата, численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше в марте составила 76,2 миллиона человек.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Безработица в России в марте выросла до 2,2% с 2,1% в феврале, свидетельствуют данные Росстата.

"В марте 2026 года 1,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда ). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2026 года составил 2,2% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства.

Если в феврале общая численность безработных в стране составляла 1,636 миллиона человек, то в марте она поднялась до 1,674 миллиона.

Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда , к концу марта в России в органах службы занятости населения состояли на учете 400 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 300 тысяч человек имели статус безработного, в том числе 200 тысяч человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.