Безработица в России в марте составила 2,2 процента, сообщил Росстат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Безработица в России в марте выросла до 2,2 процента с 2,1 процента в феврале.
- В марте общая численность безработных в стране поднялась до 1,674 миллиона человек.
- По данным Росстата, численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше в марте составила 76,2 миллиона человек.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Безработица в России в марте выросла до 2,2% с 2,1% в феврале, свидетельствуют данные Росстата.
"В марте 2026 года 1,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2026 года составил 2,2% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства.
Росстат рассказал об уровне инфляции в России с 14 по 20 апреля
22 апреля, 19:04
Если в феврале общая численность безработных в стране составляла 1,636 миллиона человек, то в марте она поднялась до 1,674 миллиона.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в марте составила 76,2 миллиона человек.
Набиуллина озвучила прогноз по инфляции в 2026 году
24 апреля, 15:17