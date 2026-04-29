ВВП России в марте вырос на 1,8% - РИА Новости, 29.04.2026
19:06 29.04.2026
ВВП России в марте вырос на 1,8%

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Российские рубли. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВВП России в марте вырос на 1,8% в годовом выражении.
  • По итогам первого квартала 2026 года ВВП снизился на 0,3%.
  • В месячном выражении ВВП в марте вырос на 1,4% с исключением сезонного фактора.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ВВП России в марте вырос на 1,8% в годовом выражении после снижения на 1,1% в феврале и на 1,8% в январе, по итогам первого квартала - снизился на 0,3%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в марте 2026 года ВВП вырос на 1,8% год к году после снижения на 1,1% год к году в феврале... Динамика ВВП по итогам 1-го квартала 2026 года составила -0,3% г/г.", - говорится в сообщении.
Месяцем ранее министерство оценивало снижение ВВП на 1,5%. Уточнение произошло в основном в связи с пересмотром Росстатом данных по оптовой торговле, указали в Минэкономразвития. В январе экономика России по уточненным данным показала спад на 1,8% вместо прежней оценки в 2,1%.
По оценке министерства, в месячном выражении ВВП в марте вырос на 1,4% с исключением сезонного фактора (в феврале был рост на 0,3%).
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
