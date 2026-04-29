Решетников: снятие напряженности на рынке труда повлияет на снижение ставки

Он подчеркнул, что значимым и долгожданным шагом станут поправки в Трудовой кодекс в части гибкости рынка труда. "Они сейчас готовятся к второму чтению. Это и сверхурочная работа, это расширение возможностей для малого бизнеса брать работников по срочным договорам, это серьезное упрощение электронного документа оборота. Это прям то, что даст глоток воздуха, как мы рассчитываем", - напомнил министр.