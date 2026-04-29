Уровень заболеваемости ВИЧ в России снизился до исторического минимума

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Уровень заболеваемости ВИЧ в России упал до исторического минимума, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.

« "С 2016 года, с момента запуска первой итерации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости <...> сократился вдвое, достигнув исторического минимума", — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что это случилось благодаря расширению тестирования, в 2025-м его прошли почти 40% россиян.

« "Число зарегистрированных новых случаев заболевания в прошлом году составило 43 тысячи, что почти на 11% ниже аналогичного показателя 2024-го", — уточнили в пресс-службе.

В Минздраве добавили, что на конец 2025-го охват антиретровирусной терапией достиг 91,8%, превысив целевое значение.

В конце 2020 года в России обновили стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Планируется, что к 2030-му это заболевание перестанет быть угрозой для общественного здоровья.