Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уровень заболеваемости ВИЧ в России снизился до исторического минимума.
- Число зарегистрированных новых случаев в 2025 году составило 43 тысячи, что почти на 11% ниже показателя 2024-го.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Уровень заболеваемости ВИЧ в России упал до исторического минимума, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
"С 2016 года, с момента запуска первой итерации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости <...> сократился вдвое, достигнув исторического минимума", — заявили в ведомстве.
Минздрав обновил правила медосвидетельствования на ВИЧ-инфекции
23 апреля, 11:32
В министерстве отметили, что это случилось благодаря расширению тестирования, в 2025-м его прошли почти 40% россиян.
"Число зарегистрированных новых случаев заболевания в прошлом году составило 43 тысячи, что почти на 11% ниже аналогичного показателя 2024-го", — уточнили в пресс-службе.
В Минздраве добавили, что на конец 2025-го охват антиретровирусной терапией достиг 91,8%, превысив целевое значение.
В конце 2020 года в России обновили стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Планируется, что к 2030-му это заболевание перестанет быть угрозой для общественного здоровья.
Среди задач стратегии: улучшить качество скрининга на инфекцию, увеличить охват антиретровирусной терапией, снизить риск передачи болезни от матери к ребенку, обеспечить социальную поддержку ВИЧ-инфицированных и членов их семей.
Более 730 тысяч жителей Подмосковья проверились на ВИЧ с января
21 апреля, 11:10