Россия обсудит с представителем ООН положение детей в Газе, заявили в МИД - РИА Новости, 29.04.2026
05:43 29.04.2026
Россия обсудит с представителем ООН положение детей в Газе, заявили в МИД

© AP Photo / Fatima Shbair — Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия намерена обсудить тяжелое положение детей в секторе Газа со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер.
  • Почти 70% детей в секторе Газа страдают от анемии на фоне нехватки продовольствия.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москва намерена обсудить тяжелое положение детей в секторе Газа со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер, рассказал РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
Во вторник представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Фрейзер прибыла в Россию для встреч с представителями властей страны и обсуждения вопросов защиты детей, затронутых конфликтом на Украине. Алимов рассказал агентству, что намерен встретиться с ней лично. Кроме того, планируется встреча Фрейзер с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
"Крайне тяжелое положение детей в Газе", - отметил замглавы МИД, говоря о требующих обсуждения темах в свете визита Фрейзер.
Почти 70% детей в секторе Газа страдает от анемии на фоне нехватки продовольствия, в больницы по-прежнему поступают дети с недоеданием, рассказал РИА Новости в понедельник глава детской больницы медицинского комплекса "Насер" в городе Хан-Юнис Ахмед аль-Фарра.
За период конфликта между движением ХАМАС и Израилем, начиная с 7 октября 2023 года, погибли свыше 70 тысяч палестинцев, более 170 тысяч ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны.
