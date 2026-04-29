© AP Photo / Fatima Shbair Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе

Россия обсудит с представителем ООН положение детей в Газе, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия намерена обсудить тяжелое положение детей в секторе Газа со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москва намерена обсудить тяжелое положение детей в секторе Газа со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер, рассказал РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

Во вторник представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Фрейзер прибыла в Россию для встреч с представителями властей страны и обсуждения вопросов защиты детей, затронутых конфликтом на Украине . Алимов рассказал агентству, что намерен встретиться с ней лично. Кроме того, планируется встреча Фрейзер с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой

"Крайне тяжелое положение детей в Газе", - отметил замглавы МИД, говоря о требующих обсуждения темах в свете визита Фрейзер.

Почти 70% детей в секторе Газа страдает от анемии на фоне нехватки продовольствия, в больницы по-прежнему поступают дети с недоеданием, рассказал РИА Новости в понедельник глава детской больницы медицинского комплекса "Насер" в городе Хан-Юнис Ахмед аль-Фарра.