Россия обсудит гибель детей в Иране со спецпредставителем генсека ООН

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает обсудить гибель детей в Иране при атаках США и Израиля со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер, рассказал РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
Во вторник представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Фрейзер прибыла в Россию для встреч с представителями властей страны и обсуждения вопросов защиты детей, затронутых конфликтом на Украине. Алимов рассказал агентству, что намерен встретиться с ней лично. Кроме того, планируется встреча Фрейзер с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
"Требуют обсуждения ... чудовищные инциденты, связанные с их (детей - ред.) гибелью в Иране в результате американо-израильских авиаударов", - подчеркнул Алимов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. Шестого апреля глава пресс-службы министерства здравоохранения страны Хосейн Керманпур сообщил о гибели семи детей из-за ночного удара США по Тегерану.