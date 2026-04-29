Россия обсудит гибель детей в Иране со спецпредставителем генсека ООН

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает обсудить гибель детей в Иране при атаках США и Израиля со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер, рассказал РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. Шестого апреля глава пресс-службы министерства здравоохранения страны Хосейн Керманпур сообщил о гибели семи детей из-за ночного удара США по Тегерану.