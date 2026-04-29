Лихачев рассказал, что "Росатом" может предложить Республике Конго

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Росатом» готов предложить Республике Конго дорожную карту сотрудничества по атомной энергетике.
- Начать сотрудничество целесообразно с плавучих атомных электростанций.
- По словам Лихачева, у плавучих АЭС меньше сроки создания и капитальные вложения, что соответствует экономике Конго.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Росатом" готов предложить Конго дорожную карту сотрудничества по атомной энергетике, целесообразно начать с плавучих АЭС, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Наша задача - предложить Конго в том числе и дорожную карту, совместный план действий в атомной энергетике. Я думаю, что начинать надо с плавучих атомных электростанций - именно они в силу разных причин, на наш взгляд, будут наиболее востребованы в энергосистеме Конго", - сказал Лихачев журналистам.
По его словам, у плавучих АЭС меньше и сроки создания, и капитальные вложения.
"А соответственно, цена электроэнергии как раз под стать, что называется, экономике Конго", - пояснил глава "Росатома".
28 апреля, 18:48