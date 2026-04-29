"Росатом" ввел в промышленную эксплуатацию первый энергоблок Курской АЭС-2

С 1 мая электроэнергия и мощность начнут поступать потребителям в рамках Единой энергосистемы.

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. "Росатом" ввел в промышленную эксплуатацию первый энергоблок Курской АЭС-2, сообщил генеральный директор Алексей Лихачев.

« "С середины дня понедельника атомный энергоблок № 1 Курской АЭС-2 находится в промышленной эксплуатации", — сказал он журналистам.

По данным "Росэнергоатома", выручка за мощность и электроэнергию, которые начнут поступать потребителям с 1 мая, составит суммарно 11 миллиардов рублей в месяц.

Самый мощный в России энергоблок подключили к Единой энергосистеме в конце 2025 года. Тогда же Лихачев и президент Владимир Путин заявили о важности строительства новой АЭС, отметив, что оно не останавливалось, несмотря на сложную обстановку в регионе.

Эксплуатация действующей Курской АЭС и сооружение энергоблоков для новой станции происходили в условиях постоянных провокаций и прямых атак со стороны ВСУ.