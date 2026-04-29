"Росатом" ввел в промышленную эксплуатацию первый энергоблок Курской АЭС-2 - РИА Новости, 29.04.2026
17:17 29.04.2026 (обновлено: 18:00 29.04.2026)
"Росатом" ввел в промышленную эксплуатацию первый энергоблок Курской АЭС-2

Лихачев: "Росатом" ввел в промышленную эксплуатацию энергоблок № 1 Курской АЭС-2

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Росатом" с 27 апреля ввел в промышленную эксплуатацию энергоблок № 1 Курской АЭС-2.
  • С 1 мая электроэнергия и мощность начнут поступать потребителям в рамках Единой энергосистемы.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. "Росатом" ввел в промышленную эксплуатацию первый энергоблок Курской АЭС-2, сообщил генеральный директор Алексей Лихачев.
«
"С середины дня понедельника атомный энергоблок № 1 Курской АЭС-2 находится в промышленной эксплуатации", — сказал он журналистам.
По данным "Росэнергоатома", выручка за мощность и электроэнергию, которые начнут поступать потребителям с 1 мая, составит суммарно 11 миллиардов рублей в месяц.
Самый мощный в России энергоблок подключили к Единой энергосистеме в конце 2025 года. Тогда же Лихачев и президент Владимир Путин заявили о важности строительства новой АЭС, отметив, что оно не останавливалось, несмотря на сложную обстановку в регионе.
Эксплуатация действующей Курской АЭС и сооружение энергоблоков для новой станции происходили в условиях постоянных провокаций и прямых атак со стороны ВСУ.
Проектная годовая выработка электроэнергии двухблочной Курской АЭС-2 — 19,5 миллиарда киловатт-часов. Всего предусмотрено сооружение четырех энергоблоков ВВЭР-ТОИ на смену энергоблокам Курской АЭС с реакторами РБМК-1000. Мощность станции суммарно вырастет на 20 процентов.
