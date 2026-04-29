Рейтинг@Mail.ru
Лихачев предложил увековечить память Рукши - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 29.04.2026
Лихачев предложил увековечить память Рукши

Алексей Лихачев предложил увековечить память Вячеслава Рукши

© РИА Новости / Павел ЛьвовВячеслав Рукша
Вячеслав Рукша - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Вячеслав Рукша
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Росатома" Алексей Лихачев предложил увековечить в России память Вячеслава Рукши, заместителя генерального директора — директора Арктической дирекции "Росатома".
  • Он подчеркнул исторический масштаб развития атомного ледокольного флота России и отметил, что Рукша внес значительный вклад в эту отрасль.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев предложил увековечить в России память заместителя генерального директора - директора Арктической дирекции "Росатома" Вячеслава Рукши, скончавшегося 26 апреля на 73-м году жизни.
"Надо подумать нам всем, и в первую очередь морякам, о том, как увековечить память Вячеслава Владимировича. Думаю, вся страна поддержит это, чтобы его имя продолжало жить. Вячеслав Владимирович, спасибо большое. Дело, которое ты начал, - большая честь продолжить", - сказал Лихачев на церемонии прощания с Рукшей, слова главы "Росатома" приводит пресс-служба.
Он также назвал Рукшу великим организатором, который всегда оставался бесконечно скромным, тактичным и тонким человеком. По словам Лихачева, невозможно найти аналог личности, которая так принципиально изменила историю отрасли, в которой работала.
Развитие атомного ледокольного флота РФ сегодня носит исторический масштаб, и еще больший потенциал направлен в завтрашний день, это гордость и символ России и ее огромное будущее, подчеркнул Лихачев. Он также добавил, что Вячеслава Рукшу отличали профессионализм высочайшего класса и полная отдача себя любимому делу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
РоссияАлексей ЛихачевВячеслав РукшаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала