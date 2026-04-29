Лихачев предложил увековечить память Рукши

- Глава "Росатома" Алексей Лихачев предложил увековечить в России память Вячеслава Рукши, заместителя генерального директора — директора Арктической дирекции "Росатома".
- Он подчеркнул исторический масштаб развития атомного ледокольного флота России и отметил, что Рукша внес значительный вклад в эту отрасль.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев предложил увековечить в России память заместителя генерального директора - директора Арктической дирекции "Росатома" Вячеслава Рукши, скончавшегося 26 апреля на 73-м году жизни.
"Надо подумать нам всем, и в первую очередь морякам, о том, как увековечить память Вячеслава Владимировича. Думаю, вся страна поддержит это, чтобы его имя продолжало жить. Вячеслав Владимирович, спасибо большое. Дело, которое ты начал, - большая честь продолжить", - сказал Лихачев на церемонии прощания с Рукшей, слова главы "Росатома" приводит пресс-служба.
Он также назвал Рукшу великим организатором, который всегда оставался бесконечно скромным, тактичным и тонким человеком. По словам Лихачева, невозможно найти аналог личности, которая так принципиально изменила историю отрасли, в которой работала.
Развитие атомного ледокольного флота РФ сегодня носит исторический масштаб, и еще больший потенциал направлен в завтрашний день, это гордость и символ России и ее огромное будущее, подчеркнул Лихачев. Он также добавил, что Вячеслава Рукшу отличали профессионализм высочайшего класса и полная отдача себя любимому делу.
"Росатом" на грани вылета из Венгрии
17 апреля, 08:00