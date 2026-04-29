РЭЦ и Минэкономразвития России расширили меры поддержки экспортеров СКФО

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. РЭЦ и Минэкономразвития России подписали дорожную карту по расширению мер поддержки экспортеров СКФО, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"На полях III Кавказского инвестиционного форума состоялось утверждение плана мероприятий по расширению мер поддержки экспортеров и компаний с высоким экспортным потенциалом Северо-Кавказского федерального округа. Документ подписали управляющий директор по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра Дмитрий Старовойтов и директор департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России Михаил Харсиев", - отмечается в пресс-релизе.

Дорожная карта стала продолжением системной работы по развитию внешнеэкономической деятельности в СКФО и важным инструментом синхронизации региональной и федеральной повестки. Ее реализация позволит объединить усилия субъектов округа, РЭЦ, Минэкономразвития России и других федеральных органов власти и институтов поддержки экспорта для формирования нового экспортного потенциала Северного Кавказа, определения перспективных отраслей и рынков, а также адресного сопровождения компаний, готовых к выходу на внешние рынки.

В рамках плана будет проведен анализ уже оказанной экспортной поддержки компаниям СКФО. С учетом утвержденных стратегий развития будут определены приоритеты развития экспорта субъектов региона и сформирован перечень компаний из действующих и потенциальных экспортеров.

"Дорожная карта открывает новые горизонты для динамичного развития экспортного потенциала округа. По сути это комплексный план действий до конца года, который объединяет аналитическую работу, поддержку бизнеса, организационные решения и инструменты практического продвижения продукции СКФО на зарубежные рынки. Уверен, что реализация дорожной карты позволит не только расширить число экспортеров Северного Кавказа, но и укрепить позиции местных производителей на внешних рынках, а также сформировать экспортную экосистему, ориентированную на результат", – отметил Дмитрий Старовойтов.

Согласно документу, отдельное внимание будет уделено продвижению продукции СКФО за рубежом. План предусматривает отбор брендов для размещения в зарубежных павильонах на маркетплейсах, участия в круглых столах и бизнес-миссиях за рубежом.

"Реализация совместного продвижения Северо-Кавказского региона на внешние рынки позволит нарастить экспорт продукции Северного Кавказа, повысить его конкурентоспособность и привлекательность региона в целом", – подчеркнул Михаил Харсиев.