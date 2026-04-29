Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: ЦПЭ работают над популяризацией бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 29.04.2026
РЭЦ: ЦПЭ работают над популяризацией бренда "Сделано в России"

Центры поддержки экспорта работают над популяризацией бренда "Сделано в России"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ) на площадке ПМЭФ-2023
Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ) на площадке ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ) на площадке ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) работают над популяризацией бренда "Сделано в России" - эта программа направлена на формирование позитивного имиджа страны, увеличение экспорта и укрепление международных партнёрств, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"Вопросы продвижения национального бренда "Сделано в России" от Российского экспортного центра обсудили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Санкт-Петербурге с участием руководителей ЦПЭ со всей страны. "Сделано в России" - это программа продвижения российской продукции, целью которой является повышение ее востребованности и конкурентоспособности в мире. Она также направлена на формирование позитивного имиджа страны, увеличение экспорта и укрепление международных партнёрств", - отмечает РЭЦ.
В рамках программы проводятся фестивали и ярмарки, размещаются национальные экспозиции на международных выставочных мероприятиях, организуются бизнес-миссии российских предприятий, а также различные информационные и рекламные кампании. Благодаря таким акциям экспортеры успешно находят новых покупателей, заключают контракты и знакомят аудиторию со своей продукцией.
В целях информационного и просветительского продвижения программы "Сделано в России" в регионах на сегодняшний день уже подписаны соглашения с 18 субъектами страны. В ходе обсуждения руководители ЦПЭ сформировали предложения о популяризации программы в регионах. Речь о проведении просветительских инициатив как на территории субъектов РФ, так и за рубежом среди региональных экспортеров.
Так, были представлены идеи следующих мероприятий: "На грани возможного" (Ненецкий автономный округ), "Мой первый подарок" (Вологда), хоккейный матч под брендом "Сделано в России" (Новосибирск), чемпионат по серфингу (Волгоград), фестиваль "Зеленое золото России" (Чувашия), "Сделано в России на ВЭФ" (Владивосток), "Made in Russia. Время открытий" (Тверь), Международная парусная регата "Фуюань - Хабаровск" (Хабаровск). Также запланировано проведение Дня селлера и следующих гастрофестивалей: "Volgastrofest" (Иваново, Саратов), "Степные истории" (Оренбург), "Йошка еш" (Марий Эл), "День сырка" (Курган), а также мероприятия "Полет со вкусом. Сделано в России" во всех регионах страны.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала