РЭЦ: ЦПЭ работают над популяризацией бренда "Сделано в России"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) работают над популяризацией бренда "Сделано в России" - эта программа направлена на формирование позитивного имиджа страны, увеличение экспорта и укрепление международных партнёрств, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

"Вопросы продвижения национального бренда "Сделано в России" от Российского экспортного центра обсудили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Санкт-Петербурге с участием руководителей ЦПЭ со всей страны. "Сделано в России" - это программа продвижения российской продукции, целью которой является повышение ее востребованности и конкурентоспособности в мире. Она также направлена на формирование позитивного имиджа страны, увеличение экспорта и укрепление международных партнёрств", - отмечает РЭЦ.

В рамках программы проводятся фестивали и ярмарки, размещаются национальные экспозиции на международных выставочных мероприятиях, организуются бизнес-миссии российских предприятий, а также различные информационные и рекламные кампании. Благодаря таким акциям экспортеры успешно находят новых покупателей, заключают контракты и знакомят аудиторию со своей продукцией.

В целях информационного и просветительского продвижения программы "Сделано в России" в регионах на сегодняшний день уже подписаны соглашения с 18 субъектами страны. В ходе обсуждения руководители ЦПЭ сформировали предложения о популяризации программы в регионах. Речь о проведении просветительских инициатив как на территории субъектов РФ, так и за рубежом среди региональных экспортеров.

Так, были представлены идеи следующих мероприятий: "На грани возможного" (Ненецкий автономный округ), "Мой первый подарок" (Вологда), хоккейный матч под брендом "Сделано в России" (Новосибирск), чемпионат по серфингу (Волгоград), фестиваль "Зеленое золото России" (Чувашия), "Сделано в России на ВЭФ" (Владивосток), "Made in Russia. Время открытий" (Тверь), Международная парусная регата "Фуюань - Хабаровск" (Хабаровск). Также запланировано проведение Дня селлера и следующих гастрофестивалей: "Volgastrofest" (Иваново, Саратов), "Степные истории" (Оренбург), "Йошка еш" (Марий Эл), "День сырка" (Курган), а также мероприятия "Полет со вкусом. Сделано в России" во всех регионах страны.