Силы ПВО за ночь уничтожили 98 украинских БПЛА

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 98 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в среду.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 28 апреля до 7.00 мск 29 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей и Республики Крым", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
