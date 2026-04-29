Путин: в непростой ситуации нужны дополнительные усилия для мира без ЯО

ООН, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в непростой международной ситуации требуются дополнительные усилия для создания условий с целью продвижения по пути построения мира без ядерного оружия.
Заявление российского президента зачитал глава делегации РФ на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
"Полагаем, что в нынешней непростой международной ситуации требуются дополнительные многосторонние усилия с целью создания условий для дальнейшего продвижения по пути построения мира, свободного от ядерного оружия, при непременном соблюдении принципа ненанесения ущерба чьей-либо безопасности", - говорится в заявлении.