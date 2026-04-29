Рейтинг@Mail.ru
Путин: в непростой ситуации нужны дополнительные усилия для мира без ЯО - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 29.04.2026 (обновлено: 23:51 29.04.2026)
Путин: в непростой ситуации нужны дополнительные усилия для мира без ЯО

Путин: в непростой ситуации в мире нужны дополнительные усилия для мира без ЯО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил о необходимости дополнительных усилий для создания условий построения мира без ядерного оружия.
  • Заявление президента зачитал глава делегации России на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
ООН, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в непростой международной ситуации требуются дополнительные усилия для создания условий с целью продвижения по пути построения мира без ядерного оружия.
Заявление российского президента зачитал глава делегации РФ на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
"Полагаем, что в нынешней непростой международной ситуации требуются дополнительные многосторонние усилия с целью создания условий для дальнейшего продвижения по пути построения мира, свободного от ядерного оружия, при непременном соблюдении принципа ненанесения ущерба чьей-либо безопасности", - говорится в заявлении.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
МИД: возможная передача Киеву ядерного оружия переходит все границы
Вчера, 23:19
 
В миреРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала