Россия готова развивать сотрудничество в ядерной энергетике, заявил Путин

ООН, 29 апр - РИА Новости. Россия готова развивать международное сотрудничество в ядерной энергетике, заявил в обращении к обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) президент РФ Владимир Путин.
"Россия, будучи одним из лидеров в сфере ядерной энергетики, готова и впредь развивать конструктивное сотрудничество на данном направлении со всеми заинтересованными государствами - участниками договора", - говорится в обращении Путина, которое зачитал на конференции посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.