Чечня кардинально поменялась под руководством Кадырова, заявил Путин

- Владимир Путин заявил, что Чечня кардинально поменялась под руководством Рамзана Кадырова.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Чечня под руководством главы республики Рамзана Кадырова кардинально поменялась за последние годы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Обсуждались вопросы социально-экономической обстановки в регионе.
"Под вашим руководством многое сделано в республике, она за последние годы просто кардинально поменялась. Это, действительно, большой, значимый и зримый результат для всех, кто в республике проживает", - отметил Путин на встрече.