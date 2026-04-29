Путин уверен, что Кадыров его не подведет

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время беседы с главой Чечни Рамзаном Кадыровым выразил уверенность, что тот его не подведет.

В свою очередь Кадыров поблагодарил президента. "Мы не подведем вас, если вы дадите добро, если народ изберет, то я и дальше буду служить, как пехотинец, вам. Не подведу", - сказал Кадыров.