Путин: многим регионам России стоит брать пример с Чечни по рождаемости

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Многим регионам РФ стоит брать пример с Чечни в вопросах рождаемости, заявил президент России Владимир Путин.
"Рождаемость очень хорошая в республике, это хорошо. Многие другие республики и субъекты Федерации должны брать пример с Чечни. Если бы у всех был такой уровень рождаемости, у нас не было бы демографических проблем и вызовов", - сказал Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.