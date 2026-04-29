Путин отметил проблему доступности дошкольных учреждений в Чечне
22:46 29.04.2026 (обновлено: 23:56 29.04.2026)
Путин отметил проблему доступности дошкольных учреждений в Чечне

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин обратил внимание на проблему доступности дошкольных учреждений в Чечне.
  • Президент призвал предпринимать необходимые действия, чтобы школ и дошкольных учреждений становилось больше.
  • Также он указал на необходимость увеличения числа специалистов-врачей в республике.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему доступности дошкольных учреждений в Чечне.
Путин в среду вечером провел в Кремле встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
"Хотел бы обратить внимание ваше на два момента. Первый - это доступность дошкольных учреждений. Вы сами знаете, мы с вами обсуждали, нужно, конечно, предпринимать необходимые действия для того, чтобы и школ было побольше, и дошкольных учреждений", - обратился Путин к главе Чечни.
Кроме того, президент указал на необходимость увеличивать в республике число специалистов-врачей.
"Я знаю, что вы для этого многое делаете, создаете условия для того, чтобы врачи оставались и приезжали на работу в Чечню из других регионов России. Знаю, что вы все делаете для того, чтобы обеспечить не только их безопасность, но и благополучие, и продвижение по карьерной лестнице", - добавил он.
Владимир ПутинРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
