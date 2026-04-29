Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Кадыровым поддержку пострадавших от паводка в Чечне - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 29.04.2026 (обновлено: 23:23 29.04.2026)
Путин обсудил с Кадыровым поддержку пострадавших от паводка в Чечне

Путин обсудил с Кадыровым помощь пострадавшим от паводка в Чечне

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин обсудил с Кадыровым помощь пострадавшим от паводка в Чечне.
  • Президент обратил внимание на проблему доступности дошкольных учреждений и отметил хороший уровень рождаемости в регионе.
  • Кадыров сообщил, что республика в 2025 году перевыполнила план по собственным доходам, сократилась безработица.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым помощь пострадавшим от паводка в республике.
Президент отметил активную работу по преодолению последствий разгула стихии.
"Надеюсь, что будет все сделано для поддержки пострадавших людей", — сказал он.
Затрагивались и социально-экономические вопросы. Путин обратил внимание на проблему доступности дошкольных учреждений. Вместе с тем он поставил регион в пример по хорошему уровню рождаемости.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Вчера, 23:09
Президент также поблагодарил всех чеченцев за помощь в проведении СВО.
"Ребята у вас сражаются мужественно, героически, они настоящие воины, мы это хорошо знаем. Борются за Россию и за свою малую любимую <...> родину. Делают это достойно", — подчеркнул Путин.

Кадыров, в свою очередь, рассказал, что Чечня в 2025 году перевыполнила план по собственным доходам: их рост составил 122 процента. Безработица сократилась до рекордных 3,1 процента.
Глава республики также сообщил о готовности идти на новый срок. Президент выразил уверенность, что Кадыров его не подведет.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
16 апреля, 15:17
 
Владимир Путин, Москва, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала