Путин обсудил с Кадыровым поддержку пострадавших от паводка в Чечне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин обсудил с Кадыровым помощь пострадавшим от паводка в Чечне.
- Президент обратил внимание на проблему доступности дошкольных учреждений и отметил хороший уровень рождаемости в регионе.
- Кадыров сообщил, что республика в 2025 году перевыполнила план по собственным доходам, сократилась безработица.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым помощь пострадавшим от паводка в республике.
Президент отметил активную работу по преодолению последствий разгула стихии.
«
"Надеюсь, что будет все сделано для поддержки пострадавших людей", — сказал он.
Затрагивались и социально-экономические вопросы. Путин обратил внимание на проблему доступности дошкольных учреждений. Вместе с тем он поставил регион в пример по хорошему уровню рождаемости.
Президент также поблагодарил всех чеченцев за помощь в проведении СВО.
«
"Ребята у вас сражаются мужественно, героически, они настоящие воины, мы это хорошо знаем. Борются за Россию и за свою малую любимую <...> родину. Делают это достойно", — подчеркнул Путин.
Кадыров, в свою очередь, рассказал, что Чечня в 2025 году перевыполнила план по собственным доходам: их рост составил 122 процента. Безработица сократилась до рекордных 3,1 процента.
Глава республики также сообщил о готовности идти на новый срок. Президент выразил уверенность, что Кадыров его не подведет.
