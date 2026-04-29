Разговора Путина с президентом ОАЭ пока не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 29.04.2026
15:52 29.04.2026
Разговора Путина с президентом ОАЭ пока не планируется, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Разговора президентов России и ОАЭ Владимира Путина и шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли разговор президентов РФ и ОАЭ.
Ранее эмиратское информационное госагентство WAM передавало, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
