Разговора Путина с президентом ОАЭ пока не планируется, заявил Песков

- Разговор президентов России и ОАЭ Владимира Путина и шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Разговора президентов России и ОАЭ Владимира Путина и шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее эмиратское информационное госагентство WAM передавало, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.