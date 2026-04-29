Путин отметил взаимодействие России и Конго на международных площадках

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил активное взаимодействие России и Республики Конго на международных площадках.
Путин в среду проводит переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле.
"Мы продолжаем активно работать на международной арене, на международных площадках. Благодарны вам за то, что вы принимали активное участие в саммитах "Россия - Африка". Мы сейчас готовим - осенью этого года - третий саммит, рассчитываем на ваше личное участие и приглашаем вас в Москву", - сказал Путин в ходе переговоров.