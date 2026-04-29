Путин назвал отношения России и Республики Конго дружескими

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал дружескими отношения России и Республики Конго.
- Президент подчеркнул, что у стран хорошие перспективы развития отношений по разным направлениям.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал дружескими отношения России и Республики Конго.
Путин в среду проводит переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле.
"Уважаемый господин президент, дорогие друзья, мы очень рады вас видеть в Москве. Мы сейчас только шли и с господином президентом вспомнили, что первый договор был подписан еще в 1981 году, и с тех пор между Россией и Конго развиваются такие дружеские, полноценные, хорошие отношения", - сказал Путин в ходе российско-конголезских переговоров.
Как подчеркнул глава государства, у России и Конго хорошие перспективы развития отношений, причем по разным направлениям.
В 1981 году в ходе официального визита президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Москву был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Народной Республикой Конго (НРК).