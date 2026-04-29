Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 29.04.2026 (обновлено: 16:07 29.04.2026)
Путин назвал отношения России и Республики Конго дружескими

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи. 29 апреля 2026
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи. 29 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал дружескими отношения России и Республики Конго.
Путин в среду проводит переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле.
«
"Уважаемый господин президент, дорогие друзья, мы очень рады вас видеть в Москве. Мы сейчас только шли и с господином президентом вспомнили, что первый договор был подписан еще в 1981 году, и с тех пор между Россией и Конго развиваются такие дружеские, полноценные, хорошие отношения", - сказал Путин в ходе российско-конголезских переговоров.
Как подчеркнул глава государства, у России и Конго хорошие перспективы развития отношений, причем по разным направлениям.
В 1981 году в ходе официального визита президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Москву был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Народной Республикой Конго (НРК).
Вчера, 15:15
 
Республика КонгоРоссияМоскваВладимир ПутинДени Сассу-Нгессо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала