Президент Конго поблагодарил Путина за радушный прием

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за теплый прием в Москве.
"Благодарю вас, господин президент, дорогой друг. Благодарю за радушный дружеский прием, который был оказан нам и вчера, и сегодня", - сказал Сассу-Нгессо в начале встречи с Путиным.
Российский лидер в среду проводит переговоры с президентом Республики Конго в Кремле.