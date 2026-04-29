Путин рассказал, в каких сферах активно развивается сотрудничество с Конго

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия и Конго развивают сотрудничество в разных сферах, в том числе в геологоразведке, логистике и сельском хозяйстве, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас хорошие перспективы в развитии наших отношений, причем по разным направлениям. Что касается экономики, то это геологоразведка, энергетика, логистика, сельское хозяйство и некоторые другие направления", - сказал глава государства в ходе российско-конголезских переговоров.