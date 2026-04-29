Российские компании готовы работать на рынке в Конго, заявил Путин

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские компании готовы работать на рынке Конго, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле.
"Наши компании выражают готовность и желание работать на рынке вашей страны, прежде всего, потому что у вас устойчивая внутриполитическая ситуация, и это создает хорошие перспективы для работы бизнеса", - сказал Путин в ходе переговоров.