Российские компании готовы работать на рынке в Конго, заявил Путин
15:15 29.04.2026 (обновлено: 15:20 29.04.2026)
Российские компании готовы работать на рынке в Конго, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что российские компании готовы работать на рынке Конго.
  • По словам Путина, российские компании хотят работать в Конго из-за устойчивой внутриполитической ситуации в стране.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские компании готовы работать на рынке Конго, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле.
"Наши компании выражают готовность и желание работать на рынке вашей страны, прежде всего, потому что у вас устойчивая внутриполитическая ситуация, и это создает хорошие перспективы для работы бизнеса", - сказал Путин в ходе переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи. 29 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
