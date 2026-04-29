Путин одной фразой разрядил обстановку после протокольной заминки в Кремле

- На встрече президентов России и Конго в Кремле произошла протокольная заминка.
- Путин с улыбкой успокоил коллегу после того, как тот уронил папку с документами.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин разрядил обстановку после протокольной заминки на встрече с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле.
Перед началом переговоров в узком составе глава африканской республики уронил папку с документами и попытался их поднять.
«
"Ничего. It's ok", — с улыбкой сказал ему Путин.
Затем участник делегации из Конго помог Сассу-Нгессо взять бумаги, и переговоры продолжились.