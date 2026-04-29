Где искать счастье на Куликовом поле? В музее издали серию путеводителей

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Путеводители для самостоятельных туристов представили на презентации проектов государственного музея-заповедника "Куликово поле" в рамках подготовки к 650-летию Куликовской битвы. Среди изданий — маршруты по Куликову полю, а также ближайшим историческим и природным объектам в соседних областях, сообщили сотрудники музея-заповедника.

Как рассказала заведующая отделом экскурсий и туризма музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Каширина, музей создает свои путеводители, чтобы в первую очередь помочь любителям самостоятельных путешествий пройти неповторимый маршрут.

"Для поездки нужны не только автомобиль и хорошая компания, но и умение выстраивать маршрут и пользоваться системой дорожной навигации, знания о пунктах сервиса и точках питания. Для некоторых — это непростая задача. И вот для таких путешественников, для тех, кто любит открывать что-то новое, подходить к маршрутам с нового ракурса, мы и начали издавать исторические путеводители", — пояснила эксперт.

По словам Кашириной, ранее музей-заповедник уже выпустил путеводители по маршрутам, связывающим Куликово поле с Липецкой и Калужской областями. Теперь для туристов представлен экскурсионный путь "От Куликова поля до Старой Рязани", отличающийся своей литературной направленностью.

"Мы постарались привлечь не только любителей истории, но и тех, кто интересуется литературой, музыкой, живописью, архитектурой. Это обоснованно, потому что с этими местами связаны жизнь и творчество многих деятелей культуры. Например, место битвы на реке Воже, которое стало "репетицией" Куликовской битвы, и музей Сергея Есенина, воспевавшего нашу русскую природу и историю", — добавила она.

Для тех, кто устал от городской суеты, музей-заповедник "Куликово поле" представил природные путеводители. Как рассказала заведующая отделом природоведческих дисциплин Ольга Бурова, чтобы облегчить путешественнику путь, маршруты снабжены богатым справочным материалом, поданным в оригинальной форме.

"Мы предоставляем не только карту, но и вид на объект с высоты птичьего полета, QR-код с координатами, чтобы путешественники могли быстро найти локацию на карте, а также дополнительные точки для ориентирования", — сообщила эксперт.

Помимо географических материалов, путеводители, по словам Буровой, содержат справочную информацию по зоологии, ботанике и истории, предоставляя туристам все необходимые знания, чтобы совершить интеллектуальное путешествие в удивительный мир природы Куликова поля.

"Мы придумали оригинальные названия, чтобы заинтересовать читателей: с чем таким особенным путешественник может познакомиться на каждом из маршрутов? Например, "Что на Куликовом поле хвалит кулик", "Где искать счастье на Куликовом поле" или "Где спрятал стрелу стрелолист", — отметила Бурова.

Издания подготовлены в рамках программы мероприятий к 650-летию Куликовской битвы.