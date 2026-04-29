Вера Подгузова: Кавказ обладает уникальным культурным кодом
14:13 29.04.2026
Вера Подгузова: Кавказ обладает уникальным культурным кодом

© Фото : пресс-служба ПСБCтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Кавказ обладает уникальным культурным кодом, который может быть масштабирован через локальные бренды, кино и музыкальные проекты, считает старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
На Кавказском инвестиционном форуме прошли сессии "Бренды территорий: экономика локального производства Кавказа", "Кинопроизводство на Кавказе: инфраструктура, инвестиции, контент" и "Музыка как индустрия: развитие региональных сцен и выход на большую аудиторию".
Их объединила общая идея: культурная идентичность и творческий потенциал Кавказа становятся фундаментом для развития креативных индустрий — от музыки и кино до локальных брендов, — превращая нематериальное наследие в экономический актив, способный генерировать добавленную стоимость, создавать рабочие места и усиливать позиции региона далеко за его пределами.
"Креативные индустрии сегодня становятся важным элементом региональной экономики, формируя новые точки роста и повышая инвестиционную привлекательность территорий. Кавказ обладает уникальным культурным кодом, который может быть масштабирован через локальные бренды, кино и музыкальные проекты. Важно выстроить экосистему поддержки — от финансирования и инфраструктуры до продвижения на федеральные и международные рынки. ПСБ активно содействует таким инициативам, например, банк является соорганизатором проекта "Душа России", — сказала Подгузова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что развитие креативных индустрий в регионах требует комплексного подхода, включающего взаимодействие бизнеса, государства и образовательных институтов.
"Особое внимание уделяется сегодня созданию условий для самореализации молодых специалистов, поддержке локальных предпринимателей и формированию устойчивых профессиональных сообществ", - подчеркнула Подгузова.
