ИИ-помощник "Катюша" от ПСБ теперь доступен в "Максе"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ПСБ внедрил технологию обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса в российском мессенджере "Макс" с помощью ИИ-помощника "Катюша", сообщает пресс-служба банка.
Сервис позволяет предпринимателям оперативно проводить финансовые операции без переключения между приложениями и входа в интернет-банк. Ранее он был доступен только пользователям в соцсети "ВКонтакте".
"Мы последовательно работаем над тем, чтобы сделать банковские услуги для малого и среднего бизнеса максимально удобными и доступными. Интеграция бизнес-ассистента "Катюша" в мессенджер "Макс" – важный шаг в этом направлении", — отметила старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.