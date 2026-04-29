13:02 29.04.2026
ИИ-помощник "Катюша" от ПСБ теперь доступен в "Максе"

ПСБ интегрировал ИИ-помощник "Катюша" в мессенджер "Макс"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Оплата проезда через чат-бот мессенджера МАХ в общественном транспорте
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ПСБ внедрил технологию обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса в российском мессенджере "Макс" с помощью ИИ-помощника "Катюша", сообщает пресс-служба банка.
Сервис позволяет предпринимателям оперативно проводить финансовые операции без переключения между приложениями и входа в интернет-банк. Ранее он был доступен только пользователям в соцсети "ВКонтакте".
"Мы последовательно работаем над тем, чтобы сделать банковские услуги для малого и среднего бизнеса максимально удобными и доступными. Интеграция бизнес-ассистента "Катюша" в мессенджер "Макс" – важный шаг в этом направлении", — отметила старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.
 
