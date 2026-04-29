ПСБ: развитие регионов открывает новые возможности для молодежи
12:39 29.04.2026
ПСБ: развитие регионов открывает новые возможности для молодежи

Вера Подгузова: развитие регионов открывает новые возможности для молодежи

© Фото : Пресс-служба ПСБСтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сегодня фокус на региональное развитие становится все более заметным и открывает дополнительные возможности для молодых специалистов, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Своим мнением она поделилась в рамках сессии "Твой бренд. Твоя карьера. Твой Кавказ" на Кавказском инвестиционном форуме.
По словам Подгузовой, развитие региональной экономики, креативных индустрий и малого и среднего бизнеса формирует новые возможности для профессиональной самореализации молодежи, а институты развития должны адаптироваться к современным тенденциям. Крупные организации, включая ПСБ, уже активно усиливают свое присутствие вне столиц, формируя новые центры деловой активности и создавая рабочие места.
Топ-менеджер напомнила, что банк реализует масштабный проект по переезду в Ярославль, включая релокацию 5 тысяч сотрудников с семьями, создание новых рабочих мест и развитие городской инфраструктуры.
Отдельное внимание она уделила образовательным и карьерным инициативам банка. По ее словам, в ПСБ реализуют программы финансовой и инвестиционной грамотности, действует система оплачиваемых стажировок, а также профильные образовательные треки. Все эти проекты направлены среди прочего на то, чтобы молодые специалисты могли находить точки профессионального роста рядом с домом.
Говоря о потенциале Кавказа, Подгузова подчеркнула, что регион обладает значительными перспективами в креативных индустриях.
"Здесь множество направлений, которые представляют экономический интерес для молодых специалистов, – это туризм, мода, локальные производства, исторические бренды, характеризующие регион. Например, в рамках проекта "Душа России", стратегическим партнером которого выступает банк, мы видим серьезные региональные бренды, которые интересны и формируют уникальную идентичность территорий", - пояснила Подгузова, ее слова привели в пресс-службе банка.
