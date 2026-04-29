ПСБ: развитие регионов открывает новые возможности для молодежи

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сегодня фокус на региональное развитие становится все более заметным и открывает дополнительные возможности для молодых специалистов, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Своим мнением она поделилась в рамках сессии "Твой бренд. Твоя карьера. Твой Кавказ" на Кавказском инвестиционном форуме.

По словам Подгузовой, развитие региональной экономики, креативных индустрий и малого и среднего бизнеса формирует новые возможности для профессиональной самореализации молодежи, а институты развития должны адаптироваться к современным тенденциям. Крупные организации, включая ПСБ, уже активно усиливают свое присутствие вне столиц, формируя новые центры деловой активности и создавая рабочие места.

Топ-менеджер напомнила, что банк реализует масштабный проект по переезду в Ярославль, включая релокацию 5 тысяч сотрудников с семьями, создание новых рабочих мест и развитие городской инфраструктуры.

Отдельное внимание она уделила образовательным и карьерным инициативам банка. По ее словам, в ПСБ реализуют программы финансовой и инвестиционной грамотности, действует система оплачиваемых стажировок, а также профильные образовательные треки. Все эти проекты направлены среди прочего на то, чтобы молодые специалисты могли находить точки профессионального роста рядом с домом.

Говоря о потенциале Кавказа, Подгузова подчеркнула, что регион обладает значительными перспективами в креативных индустриях.