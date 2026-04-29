12:35 29.04.2026

Турция закрыла пролив Дарданеллы из-за севшего на мель танкера

© Фото : Directorate General of Coastal Safety/X
Cевший на мель у деревни Килитбахир танкер Zephyr Prosper
Cевший на мель у деревни Килитбахир танкер Zephyr Prosper
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция временно закрыла пролив Дарданеллы из-за севшего на мель танкера.
  • Танкер Zephyr Prosper длиной 274 метра сел на мель у деревни Килитбахир.
СТАМБУЛ, 29 апр - РИА Новости. Транзит судов через пролив Дарданеллы временно приостановлен в среду из-за севшего на мель танкера, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции.
"Транзит судов через Дарданеллы приостановлен утром в среду в связи с севшим на мель у деревни Килитбахир 274-метровым танкером Zephyr Prosper", - сообщили в ведомстве.
Танкер идет под флагом Барбадоса, к нему направлены несколько буксиров.
