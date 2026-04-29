Прилепин рассказал, что его сын пять месяцев воюет на СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Писатель Захар Прилепин заявил, что его старший сын заключил контракт и уже пять месяцев служит в зоне специальной военной операции.
- Он отметил, что его сын восхищен своими однополчанами и их подвигами.
- Прилепин призвал представителей культуры зафиксировать подвиги бойцов специальной военной операции.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин заявил, что его старший сын заключил контракт и уже пять месяцев служит в зоне специальной военной операции.
"Сейчас у меня сыну 21 год, он служил в армии, потом служил алтарником в нашем нижегородском монастыре, и потом он заключил контракт. И вот сейчас воюет уже пять месяцев", - сказал Прилепин, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые", одной из площадок которого стал Нижний Новгород.
"Я вижу, как он влюблен в людей стал, как ярко, как остро в нем эти чувства проявились, как он наблюдает своих однополчан, и он просто захлебывается от восторга, видя, какие это люди, видя, какие они удивительные, какие они смелые, какие они подвиги совершают просто ежедневно", - добавил Прилепин про своего сына.
В ходе лекции на тему "Одна страна — одна судьба: Россия глазами писателя" Прилепин заявил, что не призывает всех пойти на войну, но призывает относиться к ней крайне внимательно, потому что это "действительно удивительные события, удивительные люди и удивительные судьбы".
"И еще одна обязанность человека культуры - писателя, музыканта или художника, зафиксировать этих людей в тот момент, когда они совершают эти свои великие деяния и подвиги", - сказал Прилепин.
Сам Прилепин заключил контракт с Минобороны в октябре 2025 года и проходит службу в Добровольческом корпусе.
Первый федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Общества "Знание". За пять лет прошло уже десять марафонов, в рамках которых состоялось более 1,6 тысячи встреч молодежи с выдающимися людьми, а трансляции этих событий набрали более 1,3 миллиарда просмотров.
