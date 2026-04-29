Верховный суд признал приговор студенту за поджог объектов связи законным

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор жителю Орловской области за поджог объектов связи в регионе по заданию куратора, сообщили в пресс-службе суда.
Там рассказали, что студент из Орловской области Александр Честных в мессенджере получил заказ на поджог вышки сотовой связи за денежное вознаграждение. Для реализации плана он привлек знакомого. По заданию куратора они подожгли три объекта связи и жизнеобеспечения, расположенные на территории региона.
Орловский областной суд признал Честных виновным в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и назначил ему 15 лет лишения свободы. Апелляционная инстанция оставила судебный акт в силе.
"Коллегия по уголовным делам ВС России, рассмотрев жалобу осужденного, не нашла оснований для смягчения наказания", - уточнили в пресс-службе.