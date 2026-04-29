Верховный суд признал приговор студенту за поджог объектов связи законным
10:10 29.04.2026
Верховный суд признал приговор студенту за поджог объектов связи законным

ВС РФ не стал смягчать приговор орловскому студенту за поджог сотовой вышки

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд РФ признал законным приговор студенту из Орловской области за поджог объектов связи за вознаграждение.
  • Александр Честных получил 15 лет лишения свободы за то, что вместе со знакомым поджег три объекта связи.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор жителю Орловской области за поджог объектов связи в регионе по заданию куратора, сообщили в пресс-службе суда.
Там рассказали, что студент из Орловской области Александр Честных в мессенджере получил заказ на поджог вышки сотовой связи за денежное вознаграждение. Для реализации плана он привлек знакомого. По заданию куратора они подожгли три объекта связи и жизнеобеспечения, расположенные на территории региона.
Орловский областной суд признал Честных виновным в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и назначил ему 15 лет лишения свободы. Апелляционная инстанция оставила судебный акт в силе.
"Коллегия по уголовным делам ВС России, рассмотрев жалобу осужденного, не нашла оснований для смягчения наказания", - уточнили в пресс-службе.
