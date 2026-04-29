Президент Республики Конго прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 29.04.2026
15:01 29.04.2026 (обновлено: 15:16 29.04.2026)
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 29 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным.
Это его первый зарубежный визит после инаугурации, которая состоялась 16 апреля.
Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, сначала состоятся переговоры делегаций двух стран, затем президенты продолжат общение тет-а-тет.
На встрече Путин и Сассу-Нгессо планируют затронуть вопросы, касающиеся сотрудничества двух стран и международной повестки.
Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Россия и Конго обсуждают совместные энергетические проекты, включая разработку углеводородных месторождений, в будущем — строительство малых гидроэлектростанций и малой АЭС.
