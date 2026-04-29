Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 29 апреля 2026

Президент Республики Конго прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным.

Это его первый зарубежный визит после инаугурации, которая состоялась 16 апреля.

Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков , сначала состоятся переговоры делегаций двух стран, затем президенты продолжат общение тет-а-тет.

На встрече Путин и Сассу-Нгессо планируют затронуть вопросы, касающиеся сотрудничества двух стран и международной повестки.