СМИ: премьер Португалии взбудоражил ЕС, поддержав приглашение Путина на G20

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру выступил в поддержку приглашения российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в США и заявил о необходимости диалога с Россией, чем вызвал критику в ЕС, пишет газета Politico.