Многие россияне на майские праздники выбрали путешествовать по России

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Многие российские туристы на предстоящие майские праздники приняли решение отправиться на отдых по России, на это повлияла ситуация в Персидском заливе, рассказал генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.
"Есть, конечно, тренд такой, что вот на эти майские праздники очень большое количество россиян решило остаться в России и путешествовать по России, боясь ситуации в Персидском заливе и вообще в мире", - сказал Арутюнов на пресс-конференции.
По его словам, в силу того, что в этом году майские праздники разбиты, это не особо подталкивает российских туристов отправляться в долгие поездки.