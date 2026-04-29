Рейтинг@Mail.ru
В ОП предложили объединить майские праздники
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 29.04.2026
Отдых горожан в майские праздники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил объединить майские праздники и сделать их непрерывными с 1 по 9 мая.
  • Сделать майские праздники непрерывными предлагается за счет перераспределения январских выходных дней.
  • По словам Владислава Гриба, весенний период является более удобным для активности россиян и планирования семейного отдыха.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Майские праздники нужно объединить и сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных, так как весенний период является более удобным для активности россиян и планирования семейного отдыха, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
"Я бы выступил за перенос, например, части январских выходных дней на май, чтобы мы могли отдыхать с 1 по 9 мая… Можно пересмотреть подход: отдыхать, например, до 7 января на новогодние праздники и перенести часть дней на май", - сказал Гриб.
Горожане гуляют в саду Эрмитаж во время первомайского праздника - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за восемь лет
14 апреля, 02:58
По его словам, многие граждане и так фактически продлевают майские каникулы за счет отпусков и отгулов. Член ОП РФ отметил, что этот весенний период является более удобным с точки зрения сезонной активности и планирования семейного отдыха.
"Я бы 3–4 дня позаимствовал из январских праздников, чтобы сделать с 1 по 9 мая выходными, не увеличивая общее количество выходных, а именно перераспределив их", - отметил Гриб.
Он подчеркнул, что такая мера могла бы сделать систему праздничных дней более удобной.​
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября 2025, 17:10
 
ОбществоРоссияВладислав ГрибДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала