В ОП предложили объединить майские праздники

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил объединить майские праздники и сделать их непрерывными с 1 по 9 мая.
- Сделать майские праздники непрерывными предлагается за счет перераспределения январских выходных дней.
- По словам Владислава Гриба, весенний период является более удобным для активности россиян и планирования семейного отдыха.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Майские праздники нужно объединить и сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных, так как весенний период является более удобным для активности россиян и планирования семейного отдыха, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
"Я бы выступил за перенос, например, части январских выходных дней на май, чтобы мы могли отдыхать с 1 по 9 мая… Можно пересмотреть подход: отдыхать, например, до 7 января на новогодние праздники и перенести часть дней на май", - сказал Гриб.
По его словам, многие граждане и так фактически продлевают майские каникулы за счет отпусков и отгулов. Член ОП РФ отметил, что этот весенний период является более удобным с точки зрения сезонной активности и планирования семейного отдыха.
"Я бы 3–4 дня позаимствовал из январских праздников, чтобы сделать с 1 по 9 мая выходными, не увеличивая общее количество выходных, а именно перераспределив их", - отметил Гриб.
Он подчеркнул, что такая мера могла бы сделать систему праздничных дней более удобной.
