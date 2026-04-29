В ОП предложили объединить майские праздники

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Майские праздники нужно объединить и сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных, так как весенний период является более удобным для активности россиян и планирования семейного отдыха, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.