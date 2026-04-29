Безопасность на красноярских дорогах обеспечат еще 50 новых постов с ИИ

КРАСНОЯРСК, 29 апр – РИА Новости. Дорожники для безопасности на дорогах Красноярской агломерации в 2026 году установят еще 50 новых постов, оснащенных искусственным интеллектом и умным табло, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.

"В 2026 году интеллектуальную транспортную систему (ИТС) Красноярской агломерации расширят. Закупят 50 новых постов мониторинга ДТП и ЧС с искусственным интеллектом. Они будут фиксировать не только аварии, но и остановку транспорта, людей и посторонние предметы в зоне контроля", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также обновят систему мониторинга и в результате на информационные табло начнут выводить данные о дорожных работах и заторах. Еще установят два новых автоматических пункта весогабаритного контроля – на трассах "Саяны" и Красноярск – Енисейск. Продолжится монтаж стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД: сейчас они работают на 252 рубежах.

О предстоящих планах было доложено губернатору региона Михаилу Котюкову в центре мониторинга Управления автомобильных дорог. Перспективы развития ИТС обсудили на штабе по реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Глава региона поставил задачу охватить цифровой системой наблюдения всю дорожную сеть региона.

"На дорогах Красноярской агломерации не должно быть "слепых" зон. Внедрение ИТС позволяет не только наблюдать за движением онлайн, но и при необходимости корректировать и перераспределять транспортные потоки через управление светофорами. Дороги должны быть не только безопасными, но и технологичными", - сказал Котюков.