В реке в Подмосковье нашли тело подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мытищах подросток утонул в Клязьме.
- Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подросток утонул в реке Клязьма в городском округе Мытищи в Московской области, тело погибшего извлекли водолазы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Из реки Клязьма в деревне Пирогово водолазы извлекли тело утонувшего подростка", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, во вторник ребенок, находясь дома под присмотром взрослого, самостоятельно ушел в сторону реки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
Следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего, проведен осмотр места происшествия, осуществляются допросы, планируется назначение судебных экспертиз.
Как сообщает ГКУ "Мособлпожспас", в поисках пропавшего ребенка участвовали сотрудники федеральной противопожарной службы, "Спас Града", а также добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра возле водоемов, во время прогулок не приближаться к обрывистым берегам - они неожиданно могут обвалиться, а также следить за тем, чтобы ребенок не перевешивался через перила моста", - советует "Мособлпожспас".
Там также порекомендовали при нештатной ситуации без промедления звонить по номеру "112".