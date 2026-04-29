Более 16 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В школах сахарного диабета Подмосковья обучение прошли более 16,3 тысячи человек с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Обучение в данных учреждениях бесплатное. Занятия доступны взрослым, детям и их родителям.

"Сахарный диабет — серьезное хроническое заболевание, которое требует от человека не только дисциплины, но и глубокого понимания того, как работает его организм", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

По его мнению, без должного контроля болезнь может приводить к тяжелым осложнениям. Занятия в школах — это не просто лекции, а практическая помощь и поддержка.

"С начала этого года обучение в школах сахарного диабета прошли более 16,3 тысячи жителей Подмосковья", — подчеркнул министр.