14:19 29.04.2026
Более 16 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В школах сахарного диабета Подмосковья обучение прошли более 16,3 тысячи человек с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Обучение в данных учреждениях бесплатное. Занятия доступны взрослым, детям и их родителям.
В медучреждения Подмосковья поставили аппараты УЗИ на 400 млн рублей - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
В медучреждения Подмосковья поставили аппараты УЗИ на 400 млн рублей
Вчера, 11:37
"Сахарный диабет — серьезное хроническое заболевание, которое требует от человека не только дисциплины, но и глубокого понимания того, как работает его организм", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
По его мнению, без должного контроля болезнь может приводить к тяжелым осложнениям. Занятия в школах — это не просто лекции, а практическая помощь и поддержка.
"С начала этого года обучение в школах сахарного диабета прошли более 16,3 тысячи жителей Подмосковья", — подчеркнул министр.
В регионе работают 129 амбулаторных и 16 стационарных школ сахарного диабета для взрослых, а также 32 детские школы. Занятия может посещать любой житель Московской области с подтвержденным сахарным диабетом. Для этого необходимо обратиться к лечащему врачу.
Регистратура поликлиники - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
График работы медучреждений с 1 по 3 мая утвержден в Подмосковье
28 апреля, 17:59
 
