Врач назвала продукты, которые опасно брать на пикник
08:11 29.04.2026
Врач назвала продукты, которые опасно брать на пикник

Семейкина: салаты с майонезом, молоко и колбасы опасно брать с собой на пикник

Пластиковая посуда используется во время пикника. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Салаты с майонезом, молочные продукты и колбасы опасно брать с собой на пикник, так как они быстро портятся на жаре и могут вызвать пищевое отравление, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Вот топ-3 продуктов, которые опасно брать на пикник, и причины, почему их стоит избегать. Салаты с майонезом и другие закуски с этим соусом: майонезные блюда очень быстро портятся на солнце. Уже через короткое время они могут стать источником серьезного пищевого отравления, так как в тепле в них активно размножаются бактерии", - сказала Семейкина.
Лучше брать салаты без заправки и добавлять соус уже на месте, непосредственно перед едой, добавила она.
По словам Семейкиной, также не стоит брать на пикник молочные продукты: мягкие сыры, молоко, творог, сливочное масло. Они быстро портятся при высокой температуре, и это может привести к расстройству желудка и даже отравлению. Если хочется взять сыр, лучше выбрать твердый и использовать сумку-холодильник.
"Колбасы, паштеты и морепродукты. Почему опасно: варёная колбаса, паштеты и морепродукты — идеальная среда для размножения бактерий, особенно на жаре. Они могут вызвать кишечные инфекции и отравления, особенно у детей. Лучше брать сухие, твёрдые колбасы и копчёности, но и их хранить только в термосумке и не дольше трех часов", - отметила врач.
Семейкина также добавила, что лучше избегать заранее нарезанных фруктов и овощей — они быстро плесневеют на жаре. Не стоит брать десерты с кремом и кондитерские изделия с начинками.
"Готовьте бутерброды и нарезайте овощи и фрукты уже на месте. На пикник лучше брать сухую твёрдую колбасу, твёрдые сыры, хлебцы, чай в термосе и заранее вымытые фрукты", - рассказала врач.
