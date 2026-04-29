Песков: Россия рассчитывает, что ОПЕК+ продолжит работу после выхода ОАЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает на продолжение работы ОПЕК+ после выхода ОАЭ.
- Он подчеркнул, что Москва продолжит двусторонние контакты с ОАЭ по энергетическим вопросам.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что ОПЕК+ продолжит работу после выхода ОАЭ, формат позволяет балансировать мировые энергетические рынки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.