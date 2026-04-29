ОАЭ не предупреждали Россию о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, заявил Песков

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ОАЭ заранее не предупреждали Россию о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.