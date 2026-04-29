Песков объяснил ограничения в сфере культуры требованиями закона

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь России Дмитрий Песков сообщил, что ограничения контента в сфере культуры обусловлены требованиями закона.

Ранее третий сезон детективного сериала "Метод" был удален из онлайн-кинотеатров "Кинопоиск" и "Иви" из-за наличия в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Также Минцифры обновило порядок маркировки произведений литературы, содержащих оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла наркотических и психотропных веществ

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь России Дмитрий Песков сообщил, что ограничения контента в сфере культуры обусловлены требованиями закона, добавив, что это прерогатива министерства культуры РФ.

Ранее ряд произведений классической литературы получили маркировку, связанную с ограничением возраста, также из онлайн-кинотеатров был удален третий сезон детективного сериала "Метод". Журналисты спросили Пескова, будет ли Кремль следить за практикой запретов в сфере культуры и контролировать, чтобы причины запрета были понятны создателям контента.

"Это прерогатива министерства культуры, которое, конечно же, будет за этим следить, в этом не должно быть ни у кого сомнений. Речь идет о выполнении действующих законов. Мы все должны следовать духу и букве закона", - ответил Песков

При этом пресс-секретарь президента отметил, что возникающие по этой теме проблемы нужно решать в рабочем порядке и обсуждать.

"Еще раз повторяю, это прерогатива министерства культуры или других ведомств в каждом конкретном случае", - подчеркнул Песков.

Во вторник в пресс-службе онлайн-кинотеатра " Кинопоиск " сообщили, что третий сезон детективного сериала "Метод" был удален из онлайн-кинотеатров "Кинопоиск" и "Иви" из-за наличия в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.