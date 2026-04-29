Песков объяснил ограничения в сфере культуры требованиями закона

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь России Дмитрий Песков сообщил, что ограничения контента в сфере культуры обусловлены требованиями закона, добавив, что это прерогатива министерства культуры РФ.
Ранее ряд произведений классической литературы получили маркировку, связанную с ограничением возраста, также из онлайн-кинотеатров был удален третий сезон детективного сериала "Метод". Журналисты спросили Пескова, будет ли Кремль следить за практикой запретов в сфере культуры и контролировать, чтобы причины запрета были понятны создателям контента.
"Это прерогатива министерства культуры, которое, конечно же, будет за этим следить, в этом не должно быть ни у кого сомнений. Речь идет о выполнении действующих законов. Мы все должны следовать духу и букве закона", - ответил Песков.
При этом пресс-секретарь президента отметил, что возникающие по этой теме проблемы нужно решать в рабочем порядке и обсуждать.
"Еще раз повторяю, это прерогатива министерства культуры или других ведомств в каждом конкретном случае", - подчеркнул Песков.
Во вторник в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" сообщили, что третий сезон детективного сериала "Метод" был удален из онлайн-кинотеатров "Кинопоиск" и "Иви" из-за наличия в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.
Кроме того, Минцифры России ранее утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" наркотических и психотропных веществ. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.