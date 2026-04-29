Рейтинг@Mail.ru
Песков объяснил ограничения в сфере культуры требованиями закона
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 29.04.2026 (обновлено: 13:08 29.04.2026)
Песков объяснил ограничения в сфере культуры требованиями закона

Песков: ограничения контента в сфере культуры обусловлены требованиями закона

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 29.04.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь России Дмитрий Песков сообщил, что ограничения контента в сфере культуры обусловлены требованиями закона.
  • Ранее третий сезон детективного сериала "Метод" был удален из онлайн-кинотеатров "Кинопоиск" и "Иви" из-за наличия в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.
  • Также Минцифры обновило порядок маркировки произведений литературы, содержащих оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла наркотических и психотропных веществ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь России Дмитрий Песков сообщил, что ограничения контента в сфере культуры обусловлены требованиями закона, добавив, что это прерогатива министерства культуры РФ.
Ранее ряд произведений классической литературы получили маркировку, связанную с ограничением возраста, также из онлайн-кинотеатров был удален третий сезон детективного сериала "Метод". Журналисты спросили Пескова, будет ли Кремль следить за практикой запретов в сфере культуры и контролировать, чтобы причины запрета были понятны создателям контента.
"Это прерогатива министерства культуры, которое, конечно же, будет за этим следить, в этом не должно быть ни у кого сомнений. Речь идет о выполнении действующих законов. Мы все должны следовать духу и букве закона", - ответил Песков.
При этом пресс-секретарь президента отметил, что возникающие по этой теме проблемы нужно решать в рабочем порядке и обсуждать.
"Еще раз повторяю, это прерогатива министерства культуры или других ведомств в каждом конкретном случае", - подчеркнул Песков.
Во вторник в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" сообщили, что третий сезон детективного сериала "Метод" был удален из онлайн-кинотеатров "Кинопоиск" и "Иви" из-за наличия в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.
Кроме того, Минцифры России ранее утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" наркотических и психотропных веществ. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.
РоссияДмитрий ПесковКинопоиск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала