12:50 29.04.2026
Глава МЧС дал оценку положения дел на месте ЧС в Туапсе, заявил Песков​

Песков: Куренков дал оценку положения дел на месте ЧС в Туапсе

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкГлава МЧС РФ Александр Куренков прибыл на место тушения пожара в городе Туапсе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МЧС Александр Куренков дал оценку положения дел на месте ЧС в Туапсе.
  • В Туапсинском муниципальном округе с 28 апреля введен режим ЧС регионального уровня после атаки БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков дал оценку положения дел на месте ЧС в Туапсе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков​.
"Было проведено совещание по итогам работы на месте. И вся оценка положения дел на месте была дана министром МЧС", - сказал Песков журналистам.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля введен режим ЧС регионального уровня.
ТуапсеРоссияКраснодарский крайДмитрий ПесковАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
