Глава МЧС дал оценку положения дел на месте ЧС в Туапсе, заявил Песков​

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков дал оценку положения дел на месте ЧС в Туапсе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Было проведено совещание по итогам работы на месте. И вся оценка положения дел на месте была дана министром МЧС", - сказал Песков журналистам.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля введен режим ЧС регионального уровня.